ПетрГУ проводит для школьников и студентов конкурс «Жить по совести»

Петрозаводский государственный университет объявил о проведении творческого конкурса «Жить по совести», посвященного 200-летию со дня рождения Достоевского.

Великому русскому писателю и учителю Федору Михайловичу Достоевскому 11 ноября исполнилось бы 200 лет. Накануне этой даты вуз приглашает для участия в конкурсе школьников, студентов средних и высших учебных заведений, молодых писателей и ученых в возрасте до 35 лет. Творческое состязание проводится с 18 сентября по 31 октября, сообщили в ПетрГУ.

На конкурс принимаются работы в номинациях: эссе, статьи, очерки, рассказы, стихи, переводы.

Конкурсные работы нужно направлять организатору на электронную почту в формате .pdf по адресу: zhurnal-priem@yandex.ru до 15 октября.

Объявление и награждение победителей конкурса по каждой номинации состоится на торжественном заседании 5 ноября.

Подробнее о конкурсе нужно узнать на сайте вуза.