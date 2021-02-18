ПетрГУ стал федеральной инновационной площадкой для подготовки "учителей будущего"

Высокую оценку своей работы университет получил за создание Педагогического иннопарка, сообщили в администрации Петрозаводска.

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ Петрозаводский государственный университет получил статус федеральной инновационной площадки. Новые возможности у вуза появились благодаря созданию на его базе современного пространства для реализации креативных идей – педагогического иннопарка.

Проект, инициатором которого выступил ректор университета Анатолий Воронин, нацелен на подготовку "учителей будущего", планирующих работать в северном регионе и хорошо ориентирующихся в текущей социально-экономической ситуации.

Заявка на получение высокого статуса ПетрГУ одобрена сроком на четыре года. В течение этого времени проект будет активно развиваться. Так, уже готовится к открытию III очередь иннопарка, по инициативе преподавателей и студентов создаются новые структуры, например, Студенческий проектный офис.

Педагогический инновационный парк ПетрГУ был создан два года назад. Инициатива реализуется с учетом целей и задач таких национальных проектов, как "Образование", "Наука", "Демография", "Культура", а также концепции непрерывного педагогического образования РК и стратегических программ развития университета. Более подробно о них можно узнать на сайте вуза.