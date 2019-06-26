ПетрГУ вошел в ТОП-50 российских вузов в сфере IT

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) включило Петрозаводский государственный университет в число 50 лучших вузов России в сфере развития информационные технологий.

ПетрГУ занял 37 место в общероссийском рейтинге и 4 место среди вузов Северо-Западного федерального округа.

Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, при составлении рейтинга было выделено три группы показателей, отражающих наиболее важные направления деятельности университетов: "Качество образования", "Востребованность выпускников работодателями" и "Научно-исследовательская деятельность".

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