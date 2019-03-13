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Новости. Общество
13:34, 13 Марта 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Петросовет оценит деятельность Ирины Мирошник

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Депутаты Петросовета на ближайшей сессии рассмотрят итоговый отчет главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

На сайте горсовета размещен проект решения "Об отчете Главы Петрозаводского городского округа о своей деятельности и деятельности Администрации Петрозаводского городского округа за 2018 год".

На ближайшей сессии депутаты горсовета рассмотрят итоги работы Мирошник и администрации за минувший год.

Отчет администрации представлен в приложении на 40 страницах.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Иван Сергеевич
2019-03-13 14:39:52
Как оценят? Вопрос для чудиков, извините,смешно даже!
Они её пропихнули, сняв законно избранного мэра,которому мешали как только могли, и что изменилось? Дороги лучше стали? Очереди ночные родителей первоклашек исчезли? Коррупция уменьшилась?(при ней Паша С. сразу и "проявил" себя) Что изменилось? Люди ведь не слепые....
Os
2019-03-13 13:58:32
Столько ларьков снесено, так что нельзя не считать ее деятельность неуспешной.
кир
2019-03-13 13:58:22
Не верю Петросовету как незаконному органу власти.
Американец
2019-03-13 13:54:19
результаты работы положительные, не то, что у Ширшиной. Хорошо, что Галю вышвырнули
Zim
2019-03-13 13:43:01
Устранила ли Мирошник те проблемы, из-за которых, в свое время, депутаты убрали Ширшину, или нет?
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