Петросовет оценит деятельность Ирины Мирошник

Депутаты Петросовета на ближайшей сессии рассмотрят итоговый отчет главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

На сайте горсовета размещен проект решения "Об отчете Главы Петрозаводского городского округа о своей деятельности и деятельности Администрации Петрозаводского городского округа за 2018 год".

На ближайшей сессии депутаты горсовета рассмотрят итоги работы Мирошник и администрации за минувший год.

Отчет администрации представлен в приложении на 40 страницах.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".