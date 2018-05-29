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Новости. Общество
11:45, 29 Мая 2018

Петросовет планирует повысить квалификацию сотрудников аппарата

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Порядок оплаты дополнительного профессионального образования муниципальных служащих аппарата горсовета Петрозаводска обсудят на ближайшей сессии.

"Целью профессиональной переподготовки муниципальных служащих является получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности", - отметили в Горсовете.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-29 12:25:13
Бездари во власти за счет городского бюджета будут учиться. Им даже Академию госслужбы на Чапаева сделали. Кстати, там неплохая кормушка для известных в городе фамилий, которые нашли себя в преподавании без отрыва от основной своей работы. Теперь всё можно и угрызения совести (устаревшее понятие) напрочь отсутствуют, когда деньги платят.
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