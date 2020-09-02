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Петросовет установит наказание депутатам и мэру Петрозаводска за недостоверные сведения о доходах

Новости. Политика
13:19, 03 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Городской совет рассмотрит законопроект, предусматривающий ответственность депутатов и главы города в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.

 

Проект закона предполагает применение мер ответственности к главе города и депутатам Петросовета в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и имуществе своем и семьи в том случае, если искажение этих сведений является несущественным. Текст законопроекта доступен на сайте горсовета.

К депутату, согласно законопроекту, могут быть применены следующие меры: предупреждение, освобождение от должности, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должность в Петросовете, запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

К главе Петрозаводска, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности в виде предупреждения.

Основанием для применения к депутату или мэру указанных мер ответственности является заявление главы Карелии, направленное в горсовет. Затем решение о привлечении к ответственности принимается на заседании горсовета путем голосования.

Ранее сообщалось, что горсовет готовится выделить деньги на ремонт моста и запуск скейт-парка в Петрозаводске

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-03 14:08:14
Не поняла для чего это всё замутили. Все наказания предусмотрены на законодательном уровне, а именно , Федеральным законом от 26.07.2019 N 228-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", которыми предусмотрено что к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.


кир
2020-09-03 14:51:55
zanoza, правда твоя. :)
елпидифор
2020-09-03 13:37:56
"58-ю дают статью, "Ничего, - говорят, - вы так молоды...!
В. Высоцкий
Ушлый
2020-09-03 13:34:01
Только улыбку вызывает это всё!?!
А Боднарчук отчитался?
Гость
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