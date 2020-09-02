Петросовет установит наказание депутатам и мэру Петрозаводска за недостоверные сведения о доходах

Городской совет рассмотрит законопроект, предусматривающий ответственность депутатов и главы города в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.

Проект закона предполагает применение мер ответственности к главе города и депутатам Петросовета в случае предоставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах и имуществе своем и семьи в том случае, если искажение этих сведений является несущественным. Текст законопроекта доступен на сайте горсовета.

К депутату, согласно законопроекту, могут быть применены следующие меры: предупреждение, освобождение от должности, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должность в Петросовете, запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

К главе Петрозаводска, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности в виде предупреждения.

Основанием для применения к депутату или мэру указанных мер ответственности является заявление главы Карелии, направленное в горсовет. Затем решение о привлечении к ответственности принимается на заседании горсовета путем голосования.

Ранее сообщалось, что горсовет готовится выделить деньги на ремонт моста и запуск скейт-парка в Петрозаводске