Петросовет: В Петрозаводске стоимость проездных для студентов и школьников останется прежней

На сессии Петросовета решили не поднимать стоимость проездных для студентов и школьников. Также не изменится стоимость разовой поездки в троллейбусе.

Напомним, согласно расчетам предприятия, представленным в ноябре 2018 года в администрацию Петрозаводска, себестоимость одной поездки в электротранспорте в 2019 году составит 46,6 рублей. Комиссия по регулированию цен и тарифов посчитала экономически обоснованным тариф в размере 33, 87 рублей.

Однако горожане этого не ощутят, стоимость проезда останется прежней – 25 руб.

Ранее администрация Петрозаводска сообщила о планах с 1 января повысить стоимость проездного билета для студентов до 800 рублей, для школьников – до 600 рублей.

На сессии Петросовета предложение было отклонено.