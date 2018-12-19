14:13, 19 Декабря 2018
Петросовет: В Петрозаводске стоимость проездных для студентов и школьников останется прежней
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На сессии Петросовета решили не поднимать стоимость проездных для студентов и школьников. Также не изменится стоимость разовой поездки в троллейбусе.
Напомним, согласно расчетам предприятия, представленным в ноябре 2018 года в администрацию Петрозаводска, себестоимость одной поездки в электротранспорте в 2019 году составит 46,6 рублей. Комиссия по регулированию цен и тарифов посчитала экономически обоснованным тариф в размере 33, 87 рублей.
Однако горожане этого не ощутят, стоимость проезда останется прежней – 25 руб.
Ранее администрация Петрозаводска сообщила о планах с 1 января повысить стоимость проездного билета для студентов до 800 рублей, для школьников – до 600 рублей.
На сессии Петросовета предложение было отклонено.
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