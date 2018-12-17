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Новости. Общество
12:20, 17 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске себестоимость одной поездки в троллейбусе составит 46,6 рублей

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ПМУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, рассчитало себестоимость одной поездки на 2019 год – она оказалась почти в 2 раза выше цены билета.

Согласно расчетам предприятия, представленным в ноябре 2018 года в администрацию Петрозаводска, себестоимость одной поездки в электротранспорте в 2019 году составит 46,6 рублей. Комиссия по регулированию цен и тарифов посчитала экономически обоснованным тариф в размере 33, 87 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Брат-2
2018-12-17 14:11:03
Важно кто и что крышует, а остальное нынче не интересует никого, в других городах ещё по 10 рублей ездят....
mentor
2018-12-17 14:08:47
Хорошо бы проверить объективность и достоверность этих расчётов себестоимости!
кир
2018-12-17 13:54:03
Карелия не живет на свои деньги. Оптимального управления нет. Что вы хотите, люди из феодализма, не вписавшиеся в цифровой век?
Горожанин
2018-12-17 13:37:39
А в других странах городской общественный транспорт вообще бесплатный, и его много. Так борются с "пробками". Для многих необходимость в автомобиле вообще отпадает.
тетка
2018-12-17 13:34:45
У власти цель уничтожить троллейбусы, и они медленно, но верно идут к этому, делают все возможное. И не делают ничего для поддержки троллейбусов.
Tamsulozin
2018-12-17 13:14:48
«Хозяственники» из ПЖиВ ничего не смыслят в муниципальном транспорте и какую социальную функцию он должен выполнять разгружая город от машин?
Может быть просто: исключить дублирование тролейбусных маршрутов пазиками, сделать удобные установки (а не металлические похожие на мусорные площадки), составить грамотное расписание, обновить парк?
User
2018-12-17 12:45:36
Согласно таким расчетам, скоро стоимость поездки в убитом "сарае" сравняется со стоимостью поездки на такси! Совсем с ума от жадности посходили?
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