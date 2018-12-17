В Петрозаводске себестоимость одной поездки в троллейбусе составит 46,6 рублей

ПМУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, рассчитало себестоимость одной поездки на 2019 год – она оказалась почти в 2 раза выше цены билета.

Согласно расчетам предприятия, представленным в ноябре 2018 года в администрацию Петрозаводска, себестоимость одной поездки в электротранспорте в 2019 году составит 46,6 рублей. Комиссия по регулированию цен и тарифов посчитала экономически обоснованным тариф в размере 33, 87 рублей.

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