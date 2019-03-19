Петрозаводанин украл у спящего в баре мужчины телефон

По пути домой злоумышленник потерял краденое устройство, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 25-летний гражданин. Он рассказал, что накануне был в баре в микрорайоне Перевалка, а на следующий день обнаружил пропажу мобильного телефона почти за 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 47-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В тот день он также отдыхал в этом баре и сидел у барной стойки рядом с заявителем. Воспользовавшись тем, что сосед задремал, мужчина похитил из кармана его куртки мобильный и продолжил застолье.

Впоследствии он планировал сбыть гаджет, но потерял его по пути домой.

На мужчину завели уголовное дело.