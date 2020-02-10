Петрозаводчан предупредили о возможных подвижках льда на Онежском озере

Инспекторы проверили ледяной покров в Петрозаводской губе Онежского озера, сообщили в МЧС Карелии.
Структура ледового покрова неоднородная. Образовались многочисленные трещины вдоль всей береговой полосы на удалении 1- 2 км.
Лед неоднородный в районе Пассажирского причала, створа пр. Ленина, устья Неглинки, ул. Московской.
В связи с колебаниями температуры, порывистым ветром возможна подвижка льда.
Жителей Карелии просят соблюдать меры предосторожности и не выходить на лед.
Ранее женщина утонула на Ладожском озере в Карелии.
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