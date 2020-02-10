Петрозаводчан предупредили о возможных подвижках льда на Онежском озере

Инспекторы проверили ледяной покров в Петрозаводской губе Онежского озера, сообщили в МЧС Карелии.

Структура ледового покрова неоднородная. Образовались многочисленные трещины вдоль всей береговой полосы на удалении 1- 2 км.



Лед неоднородный в районе Пассажирского причала, створа пр. Ленина, устья Неглинки, ул. Московской.



В связи с колебаниями температуры, порывистым ветром возможна подвижка льда.



Жителей Карелии просят соблюдать меры предосторожности и не выходить на лед.

Ранее женщина утонула на Ладожском озере в Карелии.