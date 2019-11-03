Петрозаводчан приглашают на праздник Марьяне

Новости по теме
В полдень 4 ноября горожан и гостей карельской столицы будет ждать веселая развлекательная программа, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Праздник Марьяне пройдет в Петрозавосдке в День народного единства.
Гостей ждут угощения, сюрпризы, хороводы, игры, дегустация, конкурсы, чай и молоко с медом в полевой кухне.
Большой котел фирменного варенья сварит постоянный шеф-повар городских праздников Антон Калинин.
Состоится общий большой хоровод с хозяйкой праздника Марьяне и ансамблями "Петровская слобода" и Karjala. Выступят фольклорные коллективы города.
"Царь-пирог" – попытка установить рекорд на самый длинный пирог с годами.
Марьяне передаст город из своих рук в ледяные руки Борея, который явится на праздник со своей снежной свитой.
Всех приглашают на ягодную славицу.
Напомним, Марьяне стала новым туристическим брендом карельской столицы.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии