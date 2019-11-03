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Новости. Общество
15:30, 03 Ноября 2019
фото: ©Николай Смирнов/"Столица на Онего"

Петрозаводчан приглашают на праздник Марьяне

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В полдень 4 ноября горожан и гостей карельской столицы будет ждать веселая развлекательная программа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Праздник Марьяне пройдет в Петрозавосдке в День народного единства. 

Гостей ждут угощения, сюрпризы, хороводы, игры, дегустация, конкурсы, чай и молоко с медом в полевой кухне. 

Большой котел фирменного варенья сварит постоянный шеф-повар городских праздников Антон Калинин. 

Состоится общий большой хоровод с хозяйкой праздника Марьяне и ансамблями "Петровская слобода" и Karjala. Выступят фольклорные коллективы города.

"Царь-пирог" – попытка установить рекорд на самый длинный пирог с годами.

Марьяне передаст город из своих рук в ледяные руки Борея, который явится на праздник со своей снежной свитой.

Всех приглашают на ягодную славицу. 

Напомним, Марьяне стала новым туристическим брендом карельской столицы. 

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Комментарии

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Алёна Никонова
2019-11-03 16:16:15
Опять в Загончик гулять ??? Нет уж без меня !
новый
2019-11-03 16:03:41
Одобряю. Ватникам губы вареньем намажут, а то они уже устали от каши из полевой кухни.
Гость
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