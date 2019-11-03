Петрозаводчан приглашают на праздник Марьяне

В полдень 4 ноября горожан и гостей карельской столицы будет ждать веселая развлекательная программа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Праздник Марьяне пройдет в Петрозавосдке в День народного единства.



Гостей ждут угощения, сюрпризы, хороводы, игры, дегустация, конкурсы, чай и молоко с медом в полевой кухне.



Большой котел фирменного варенья сварит постоянный шеф-повар городских праздников Антон Калинин.



Состоится общий большой хоровод с хозяйкой праздника Марьяне и ансамблями "Петровская слобода" и Karjala. Выступят фольклорные коллективы города.



"Царь-пирог" – попытка установить рекорд на самый длинный пирог с годами.



Марьяне передаст город из своих рук в ледяные руки Борея, который явится на праздник со своей снежной свитой.



Всех приглашают на ягодную славицу.



Напомним, Марьяне стала новым туристическим брендом карельской столицы.