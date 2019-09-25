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Новости. Общество
17:40, 25 Сентября 2019

Петрозаводчан приглашают сделать с врачом 10 тысяч шагов по "Беличьему острову"

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В субботу, 28 сентября, в парке "Беличий Остров" на Кукковке пройдёт профилактическая акция "10 000 шагов с врачом-2019".

В нынешнем году "10000 шагов с врачом-2019" проводятся в канун Всемирного дня сердца — дня, когда все внимание общественности привлекается к актуальным вопросам, связанным с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

И Петрозаводск не остается в стороне: благодаря акции каждый житель и гость города сможет сделать свои 10000 шагов на пути к здоровому сердцу.

28 сентября жители Петрозаводска и районов Карелии смогут пройти маршрут по прекрасному "Беличьему острову", который в 2019 году в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" существенно преобразился: в нем отремонтированы пешеходные дорожки, установлены дополнительные опоры наружного освещения и детское игровое оборудование.

Начнется акция с массовой зарядки. Далее взрослые и дети попадут на Школьную улицу с конкурсами и эстафетами, игры "Кольцеброс" и "Кюккя", зажигательную зумбу, туристическую полосу препятствий, мастер-класс по скандинавской ходьбе, попрыгают на нейроскакалке и даже попробуют собрать и разобрать автомат.

Во время акции "10000 шагов с врачом-2019" откроется "Тропа здоровья" с указателями, где найдет отражение количество пройденных шагов, будут работать станции, на которых участники смогут определить состояние сердечно-сосудистой системы, измерить артериальное и внутриглазное давление, провести пульсоксиметрию (определение степени насыщения крови кислородом), спирометрию (оценку состояния и функции внешнего дыхания), получить консультацию врачей о способах сохранения здоровья и многое другое.

Также участников праздника ждет игровая познавательно-развлекательная программа "Двигайся больше — проживешь дольше", занимательные викторины о пользе правильного питания, ходьбе, физической активности и закаливания, пословицы и поговорки о здоровом образе жизни и, для утоления жажды и в целях оздоровления, целебная вода из марциальных источников Карелии.

На всех площадках будет раздаваться информационная литература о здоровом образе жизни.

В конце мероприятия участников ждёт розыгрыш призов от партнёров акции.

Старт акции "10000 шагов с врачом-2019" состоится в 11 часов.

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