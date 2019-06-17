Петрозаводчан просят позвонить в полицию всех, кто знает о местах продажи наркотиков в городе

В Петрозаводске проводятся профилактические мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с наркоманией, сообщили в администрации города.

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков отмечается ежегодно 26 июня. К этой дате приурочен комплекс межведомственных антинаркотических профилактических мероприятий, которые проводит УМВД России по городу Петрозаводску с 17 по 30 июня.

Если вы обладаете какой-либо информацией о лицах, вовлеченных в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, или осведомлены о местах, где может осуществляться продажа наркотических веществ, а также о лицах, предоставляющих помещения для потребления наркотиков, необходимо сообщить данную информацию в отделы полиции города или дежурную часть УМВД России по г. Петрозаводску:

- отдел полиции №1 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 739-154;

- отдел полиции №2 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 739-240;

- отдел полиции №3 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 755-000;

- дежурная часть УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 715-327 или 02.