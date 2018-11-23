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Новости. Общество
14:54, 23 Ноября 2018
фото: smolnarod.ru/Людмила Рыжикова

Петрозаводчане задолжали за подвоз воды почти миллион рублей

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В Петрозаводске все еще есть неблагоустроенные дома без водопровода.

К таким домам "РКС-Петрозаводск" организует подвоз воды.  И точно так же, как и за воду, которая течет из крана, за подвоз воды нужно платить. Для АО "ПКС-Водоканал" подвоз воды дело затратное, воду нужно набрать, довезти, разлить – все это стоит денег.

Сейчас услугой подвоза воды пользуются 188 абонентов, из них 111 - должники! Общий долг абонентов за услуги подвоза воды составляет 898 тысяч рублей, то есть, грубо говоря, каждый абонент должен 8 тысяч рублей.

ООО "КРЦ" ведет активную борьбу с такими должниками наравне с теми, кто должен за услуги водоотведения и водоснабжения в благоустроенных и полублагоустроенных домах. С неплательщиками работают судебные приставы, они описывают имущество, также информация о долге передается в банки, а те автоматически отказывают должникам в выдаче кредита. С недавнего времени ООО "КРЦ" работает с коллекторами, информация о должниках передается в коллекторские агентства. АО "ПКС-Водоканал" готов пойти на крайние меры – ввести выдачу подвозной воды по предварительно оплаченным талонам.

Сейчас у петрозаводчан есть отличная возможность оплатить долги без пени, напомним, до конца ноября в ООО "КРЦ" действует акция "Прощение пени". Обычно подобная акция проходила в декабре, но в этом году акции "В новый год без долгов" не будет. Также 2018 год последний, когда ООО "КРЦ" проводят акцию по прощению пени, в следующем году она проводиться не будет.

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