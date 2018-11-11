Петрозаводчане ищут, кто разбил автомобиль во дворе

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Неизвестные разбили легковой автомобиль во дворе карельской столицы.
"В ночь со 2 на 3 ноября с двух до трех ночи мне разбили лобовое, заднее стекло и боковые зеркала на ВАЗ-2114. Это произошло на Древлянке, за 20-м домом по ул. Хейкконена, напротив автомойки, прошу откликнуться тех, кто что-либо видел или знает об этом", - написал пользователь в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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