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Новости. Криминал
09:35, 11 Марта 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин

Петрозаводчане попали в ДТП на угнанном автомобиле

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Мужчины украли у женщины автомобиль, после чего съехали в кювет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя горожанка. Она сообщила, что у нее угнали отечественный автомобиль, припаркованный у дома. Спустя сутки машина была обнаружена в Кондопоге.

Сотрудники полиции установили подозреваемых, петрозаводчан 22-х и 25-ти лет. По версии полицейских, граждане решили угнать чужую машину. Они попытались завести автомобиль путем замыкания проводов зажигания, однако это им не удалось.

Мужчины решили, что дело в аккумуляторе, поэтому вскрыли капот другой машины, припаркованной неподалеку. Приятелям опять не повезло – аккумулятора в машине вообще не оказалось. На этом подозреваемые не остановились, они вскрыли третий автомобиль, из которого похитили АКБ, переставили на первую машину и уехали к знакомым в Кондопогу.

Там водитель угнанного авто не справился с управлением и съехал в кювет. Самостоятельно вытащить оттуда машину оттуда не удалось, поэтому они бросили ее и вернулись в Петрозаводск, где были установлены правоохранителями.

На подозреваемых завели уголовные дела. Ранее судимые фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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