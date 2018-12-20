Петрозаводчане сдали около 70 кг пластиковых бутылок

В течение месяца горожане откладывали ненужные полиэтиленовые бутылки в отдельные мешки и принесли их в пункты приема, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Поддержавшие экологическое мероприятие горожане и организации сдали в переработку почти целый контейнер ненужной полиэтиленовой тары.

Более тридцати килограммов полиэтиленовых сдали для безопасной утилизации участники эксперимента по раздельному сбору твердых коммунальных отходов.

К завершившейся в минувшее воскресенье акцииприсоединились более 80 горожан.

"Участники эксперимента сдали 36 килограммов полиэтиленовой тары. В этот же день в городе проводилась акция "Сборомобиль", во время которой петрозаводчане передали в утилизацию еще 31 килограмм различного пластика", – сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.