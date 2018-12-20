Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 20 Декабря 2018
фото: Pixabay

Петрозаводчане сдали около 70 кг пластиковых бутылок

Загрузка...

В течение месяца горожане откладывали ненужные полиэтиленовые бутылки в отдельные мешки и принесли их в пункты приема, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Поддержавшие экологическое мероприятие горожане и организации сдали в переработку почти целый контейнер ненужной полиэтиленовой тары.

Более тридцати килограммов полиэтиленовых сдали для безопасной утилизации участники эксперимента по раздельному сбору твердых коммунальных отходов.

К завершившейся в минувшее воскресенье акцииприсоединились более 80 горожан.

"Участники эксперимента сдали 36 килограммов полиэтиленовой тары. В этот же день в городе проводилась акция "Сборомобиль", во время которой петрозаводчане передали в утилизацию еще 31 килограмм различного пластика", – сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией

Аналитика

Сегодня 12:45
Обществоведение
Электронная запись провалилась
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей  в первые классы школ Петрозаводска.
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 7
19.12.2018 15:52
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 8
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Карелия на грани срыва 11
14.12.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
"Его пример другим наука" 2
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
"Пока дети в детдоме, их родители погибают" 2
Сегодня 11:32
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
14.12.2018 12:32
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»