Петрозаводчане смогут отправиться в прошлое

В городе 29 июня пройдет праздник "Иллюзии старого города", сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 12.00 до 16.00 в рамках Дня города Петрозаводска состоится праздник "Иллюзии старого города". Полюбившееся горожанам мероприятие по традиции пройдёт в квартале исторической застройки в районе Неглинской набережной.

Один из участников праздничной реконструкции уже поделился подробностями своей программы. На площадке Национальной библиотеки у посетителей будет шанс познакомиться с тем, как в прошлом люди выращивали и обрабатывали лен для изготовления тканей, открыть для себя особенности карельского костюма и узнать об изготовлении и предназначении традиционных музыкальных инструментов.

Также посетителей ожидают мастер-класс по изготовлению куклы, викторина с увлекательными заданиями и вопросами, тематическая книжная выставка. Будет возможность узнать о постановках позапрошлого века, сфотографироваться в театральных масках, принять участие в импровизированном представлении.