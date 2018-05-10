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Новости. Общество
14:48, 10 Мая 2018

Петрозаводчане жалуются на духоту в квартирах

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В Петрозаводске в ближайшие дни не планируется отключать отопление. При этом жители жалуются на духоту в квартирах, сообщила глава города.

Журналисты на сегодняшней встрече с главой города поинтересовались у Ирины Мирошник, жалуются ли горожане на духоту в квартирах в связи с тем, что на улице потеплело, а батареи по-прежнему горячие.

"Такие жалобы традиционно поступают", - сказала на это градоначальница.

Вместе с тем, по словам Ирины Мирошник, в ближайшие дни отопление в домах не будет отключено.

"Министерство строительства Республики Карелия – уполномоченный орган, который в соответствии с полномочиями издает приказы об окончании отопительного сезона. Сегодня из-за низких ночных температур отсчет необходимых пяти дней (со среднесуточной температурой не ниже +8 градусов, - "Столица на Онего"), чтобы были основания для отключения тепла, начался по-новой. Поэтому ориентировочно это (отключение тепла) произойдет 16-17 (мая), если погода не даст опять низкие температуры", - отметила Ирина Мирошник.

Нельзя ли в таком случае снизить параметры тепла, спросили у главы города.

"Понижение параметров – это достаточно сложная вещь. У них (коммунальщиков) есть обязанности по выдаче нормативов на выходе. В подведомственных организациях, учреждениях мы при помощи запорной арматуры стараемся это регулировать, но по жилому фонду разная степень технической оснащенности", - пояснила глава города.    

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Комментарии

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Михаил Сав-Кин
2018-05-10 15:43:25
Что? Лень открыть форточку и проверить?
кир
2018-05-10 15:21:52
Перед выборами люди одобряли тепло в квартирах, теперь проклинают. А решать задачи простые на уровне теплоузлов никто и никогда не будет. Да и деньги просто так жильцы не отдадут на автоматические регуляторы подачи тепла. Лучше пропьют или удавятся.
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