Петрозаводчане жалуются на духоту в квартирах

В Петрозаводске в ближайшие дни не планируется отключать отопление. При этом жители жалуются на духоту в квартирах, сообщила глава города.

Журналисты на сегодняшней встрече с главой города поинтересовались у Ирины Мирошник, жалуются ли горожане на духоту в квартирах в связи с тем, что на улице потеплело, а батареи по-прежнему горячие.

"Такие жалобы традиционно поступают", - сказала на это градоначальница.

Вместе с тем, по словам Ирины Мирошник, в ближайшие дни отопление в домах не будет отключено.

"Министерство строительства Республики Карелия – уполномоченный орган, который в соответствии с полномочиями издает приказы об окончании отопительного сезона. Сегодня из-за низких ночных температур отсчет необходимых пяти дней (со среднесуточной температурой не ниже +8 градусов, - "Столица на Онего"), чтобы были основания для отключения тепла, начался по-новой. Поэтому ориентировочно это (отключение тепла) произойдет 16-17 (мая), если погода не даст опять низкие температуры", - отметила Ирина Мирошник.

Нельзя ли в таком случае снизить параметры тепла, спросили у главы города.

"Понижение параметров – это достаточно сложная вещь. У них (коммунальщиков) есть обязанности по выдаче нормативов на выходе. В подведомственных организациях, учреждениях мы при помощи запорной арматуры стараемся это регулировать, но по жилому фонду разная степень технической оснащенности", - пояснила глава города.