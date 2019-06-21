Петрозаводчанин бесплатно заправил бак на АЗС

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На АЗС не досчитались 50 литров бензина, сообщили в МВД Карелии.
Работники одной из АЗС Петрозаводска обратились с заявлением в полицию. На их глазах в утреннее время молодой мужчина, заправив машину, уехал, не заплатив за бензин.
По имеющейся версии 33-летний петрозаводчанин одолжил машину своих родственников, чтобы покататься. Заехав на автоматическую заправку, житель столицы залил полный бак. После этого, несмотря на требования работника станции заплатить за топливо, он уехал. На АЗС не досчитались 50 литров бензина. Ущерб составил более 2 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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