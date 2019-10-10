Петрозаводчанин частично вернул краденое из чувства стыда

В полицию с заявлением о краже украшений обратилась 22-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Девушка оставила золотые сережки в ванной на полке, прежде чем уйти на работу, а когда вернулась, ювелирные изделия исчезли. В этот день дома оставался ее молодой человек.

Молодой человек заявительницы уверил полицейских, что сережки не похищал. Но в этот день кроме него в квартире находился его 23-летний друг. Он приходил помочь – мужчины вместе чинили сантехнику в ванной. Вечером, когда обнаружилась пропажа, он позвонил гостю, но тот отрицал причастность к происшествию.

На следующее утро после случившегося одну из сережек пара обнаружила на коврике в подъезде возле двери. Оперуполномоченные уголовного розыска просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, расположенной у входа в подъезд. Так и выяснилось, что вчерашний гость вновь побывал в доме, но в квартиру не заходил.

Полицейские пообщались с 23-летним подозреваемым. Тогда он сознался в содеянном и рассказал, что действительно взял сережки в гостях. Когда друг стал выяснять у него судьбу сережек, он понял, что ничем хорошим это не кончится, но сознаться в хищении было стыдно. Злоумышленник подкинул одну сережку под дверь, а вторую потерял.

Возбуждено уголовное дело.