Петрозаводчанин изрезал незнакомца перочинным ножом

Мужчина рассказал полицейским, что перепутал прохожего с другим человеком, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление от жителя Петрозаводска. Он рассказал о том, что ночью неизвестный напал на него, травмировал, после чего забрал мобильный телефон и скрылся.

Ночью мужчина покинул комнату общежития, чтобы встретить на улице свою девушку. На лестничной клетке первого этажа ему повстречался молодой человек. Незнакомец вдруг начал обвинять горожанина в своих финансовых потерях, достал перочинный нож и напал мужчину. Тот несколько раз смог отбить атаки, но в какой-то момент злоумышленник ранил его в ногу. Он упал и из кармана куртки показался мобильный телефон. Нападавший схватил гаджет и скрылся.

Скорую помощь мужчине вызвала так и не дождавшаяся встречи девушка.



Полицейские установили подозреваемого – 22-летнего петрозаводчанина. С его слов, он перепутал пострадавшего с другим человеком и нанес ранение. Телефон забрал, чтобы возместить денежные потери.

Возбуждено уголовное дело.