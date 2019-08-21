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Новости. Криминал
13:02, 21 Августа 2019
фото: pixabay.com

Петрозаводчанин изрезал незнакомца перочинным ножом

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Мужчина рассказал полицейским, что перепутал прохожего с другим человеком, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление от жителя Петрозаводска. Он рассказал о том, что ночью неизвестный напал на него, травмировал, после чего забрал мобильный телефон и скрылся.

Ночью мужчина покинул комнату общежития, чтобы встретить на улице свою девушку. На лестничной клетке первого этажа ему повстречался молодой человек. Незнакомец вдруг начал обвинять горожанина в своих финансовых потерях, достал перочинный нож и напал мужчину. Тот несколько раз смог отбить атаки, но в какой-то момент злоумышленник ранил его в ногу. Он упал и из кармана куртки показался мобильный телефон. Нападавший схватил гаджет и скрылся.

Скорую помощь мужчине вызвала так и не дождавшаяся встречи девушка.

Полицейские установили подозреваемого – 22-летнего петрозаводчанина. С его слов, он перепутал пострадавшего с другим человеком и нанес ранение. Телефон забрал, чтобы возместить денежные потери.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-08-21 13:11:41
Я всегда ношу с собой перочинный нож, ибо депеши перьями пишу.
Гость
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