Петрозаводчанин лишился денег из-за заманчивого предложения

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Мужчина надеялся заработать на спортивных ставках, сообщили в МВД Карелии.
Жителю Петрозаводска в соцсети поступило уведомление о добавлении в друзья. На уточняющий вопрос "кто Вы?" некий "Евгений Николаевич" написал, что предлагает сделать ставки на спорт.
Поначалу горожанин засомневался, стоит ли поддаваться на предложение о таком заработке. Но незнакомец прислал фото будто бы своего паспорта, водительского удостоверения и убедил в том, что это выгодное дело.
Мужчина согласился, перевел на требуемые реквизиты 3 тысячи рублей. На следующее утро "Евгений Николаевич" обрадовал петрозаводчанина – тот якобы выиграл 148 тысяч рублей. Чтоб получить деньги, горожанин перевел незнакомцу около 30 тысяч рублей.
Проводится проверка.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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