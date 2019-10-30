Подписаться
Новости. Криминал
15:33, 30 Октября 2019
фото: © MIGUEL A. LOPES/EPA

Петрозаводчанин лишился денег из-за заманчивого предложения

Загрузка...

Мужчина надеялся заработать на спортивных ставках, сообщили в МВД Карелии.

Жителю Петрозаводска в соцсети поступило уведомление о добавлении в друзья. На уточняющий вопрос "кто Вы?" некий "Евгений Николаевич" написал, что предлагает сделать ставки на спорт.

Поначалу горожанин засомневался, стоит ли поддаваться на предложение о таком заработке. Но незнакомец прислал фото будто бы своего паспорта, водительского удостоверения и убедил в том, что это выгодное дело.

Мужчина согласился, перевел на требуемые реквизиты 3 тысячи рублей. На следующее утро "Евгений Николаевич" обрадовал петрозаводчанина – тот якобы выиграл 148 тысяч рублей. Чтоб получить деньги, горожанин перевел незнакомцу около 30 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-10-30 15:39:58
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь —
И делай с ним, что хошь! (с)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

Сегодня 11:55
Капитал
Не "проедать", а развиваться 1
О долговой политике Карелии рассказывает министр финансов Елена Антошина.
Какие из тротуаров Петрозаводска не выдержали общественного контроля? 3
Сегодня 11:00
Абонентам МегаФон доступен кэшбэк до 30% от затрат на связь
29.10.2019 16:06
Если нарежут по-новому 1
28.10.2019 13:20
"Я взбесился и убил" 4
25.10.2019 10:56
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 3
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»