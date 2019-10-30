Петрозаводчанин лишился денег из-за заманчивого предложения

Мужчина надеялся заработать на спортивных ставках, сообщили в МВД Карелии.

Жителю Петрозаводска в соцсети поступило уведомление о добавлении в друзья. На уточняющий вопрос "кто Вы?" некий "Евгений Николаевич" написал, что предлагает сделать ставки на спорт.



Поначалу горожанин засомневался, стоит ли поддаваться на предложение о таком заработке. Но незнакомец прислал фото будто бы своего паспорта, водительского удостоверения и убедил в том, что это выгодное дело.

Мужчина согласился, перевел на требуемые реквизиты 3 тысячи рублей. На следующее утро "Евгений Николаевич" обрадовал петрозаводчанина – тот якобы выиграл 148 тысяч рублей. Чтоб получить деньги, горожанин перевел незнакомцу около 30 тысяч рублей.

Проводится проверка.