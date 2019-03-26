Петрозаводчанин напал на прохожую

Инцидент произошел ранним утром, когда девушка возвращалась домой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 22-летняя горожанка и рассказала, что на улице на нее напал неизвестный и похитил мобильный телефон. Заявительница пояснила, что все произошло ранним утром, когда она возвращалась домой из гостей.

Спустя сутки сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 47-летнего петрозаводчанина. Он дал признательные показания и пояснил, что заметил на улице девушку с телефоном в руках. Воспользовавшись тем, что никого рядом нет, мужчина толкнул ее в спину, выхватил телефон и скрылся.

На мужчину завели уголовное дело. Похищенный гаджет изъят и возвращен заявительнице.