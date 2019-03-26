Петрозаводчанин напал на прохожую

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Инцидент произошел ранним утром, когда девушка возвращалась домой, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась 22-летняя горожанка и рассказала, что на улице на нее напал неизвестный и похитил мобильный телефон. Заявительница пояснила, что все произошло ранним утром, когда она возвращалась домой из гостей.
Спустя сутки сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 47-летнего петрозаводчанина. Он дал признательные показания и пояснил, что заметил на улице девушку с телефоном в руках. Воспользовавшись тем, что никого рядом нет, мужчина толкнул ее в спину, выхватил телефон и скрылся.
На мужчину завели уголовное дело. Похищенный гаджет изъят и возвращен заявительнице.
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