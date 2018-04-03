Петрозаводчанин не разрешил приставам отобрать у него дорогую иномарку

Приставы взыскали с должника в Петрозаводске в пользу налоговой службы почти миллион рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделе судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района находилось исполнительное производство в отношении петрозаводчанина. Исполнительное производство велось в пользу налоговой службы Петрозаводска на общую сумму 951 тыс. рублей.

Должник некоторое время уклонялся от погашения задолженности, тогда судебным приставом было выписано требование на предоставление транспортного средства, которое находится в собственности у должника - машина Honda Civic, для наложения ареста и изъятия.

После чего должник через терминал в Управлении службы судебных приставов полностью оплатил долг по одному исполнительному производству в размере 128 тысяч рублей.

Кроме того, должник предъявил судебному приставу подтверждение из налогового органа, что оставшаяся задолженность в размере 823 тысяч рублей им уже погашена.