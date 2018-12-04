Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
10:43, 04 Декабря 2018
фото: Pixabay

Петрозаводчанин обогатился за счет краденой одежды и ноутбука

Загрузка...

В полицию Петрозаводска обратился 18-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек рассказал, что у него похитили ноутбук и личные вещи. Ущерб превысил 44 тысячи рублей. Заявитель пояснил, что ранее снимал квартиру с друзьями, затем съехал, а вещи временно оставил, пока подыскивал новое жильё. Когда вернулся забрать имущество, его на месте не оказалось.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 20-летнегожителя Петрозаводска. Его личность хорошо знакома правоохранителям, поскольку он не раз являлся фигурантом уголовных дел по имущественным преступлениям.

По версии следствия, молодой человек знал, что заявитель не вывез свои вещи из квартиры. Не будучи лично знаком с владельцем имущества, он убедил других квартирантов, что знает хозяина вещей и, что тот сказал забрать имущество, так как оно ему не нужно. Таким образом, гражданин похитил ноутбук, обувь и одежду, после чего сбыл их.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
27.11.2018, 14:39
Просто космос какой-то
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента

Аналитика

03.12.2018 10:45
Политкухня
"Первый трактор пустим – это политика" 6
Артур Парфенчиков не считает себя политиком. А кто он на самом деле? 
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 3
30.11.2018 13:03
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 3
28.11.2018 13:52
Эталонный Водоканал 1
27.11.2018 15:35
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2018 14:54
Без политики
Катаракта у всех впереди. Что делать?
Если всю жизнь вынуждены были пользоваться очками и вдруг начали хорошо читать без них – вам к офтальмологу.
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
28.11.2018 16:03
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»