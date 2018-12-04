Петрозаводчанин обогатился за счет краденой одежды и ноутбука

В полицию Петрозаводска обратился 18-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек рассказал, что у него похитили ноутбук и личные вещи. Ущерб превысил 44 тысячи рублей. Заявитель пояснил, что ранее снимал квартиру с друзьями, затем съехал, а вещи временно оставил, пока подыскивал новое жильё. Когда вернулся забрать имущество, его на месте не оказалось.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 20-летнегожителя Петрозаводска. Его личность хорошо знакома правоохранителям, поскольку он не раз являлся фигурантом уголовных дел по имущественным преступлениям.

По версии следствия, молодой человек знал, что заявитель не вывез свои вещи из квартиры. Не будучи лично знаком с владельцем имущества, он убедил других квартирантов, что знает хозяина вещей и, что тот сказал забрать имущество, так как оно ему не нужно. Таким образом, гражданин похитил ноутбук, обувь и одежду, после чего сбыл их.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.