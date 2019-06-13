Петрозаводчанин обогатился за счет краденых швеллеров

Мужчина украл металлические изделия с предприятия и продал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель камнеобрабатывающего предприятия. Он сообщил о пропаже металлических изделий, которые находились в промышленной зоне за пределами огороженной территории. Ущерб оценен в 7,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 29-летнего судимого петрозаводчанина. Мужчина приметил швеллеры и вывез их в ближайший пункт приема металла на отечественном автомобиле. Он также попросил прохожего сдать металлический профиль по своему паспорту. За похищенное он незаконно выручил 2,3 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.