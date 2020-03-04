Петрозаводчанин обокрал юную посетительницу бара

Вневедомственная охрана задержала гражданина, подозреваемого в хищении, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В среду, 4 марта, поступил сигнал тревоги из охраняемого бара на улице Зеленой.



На месте сотрудники задержали 43-летнего петрозаводчанина, на которого указали работники заведения и одна из посетительниц, 20-летняя жительница Санкт-Петербурга.



Со слов девушки, мужчина взял у неё телефон и не вернул.



Злоумышленника передали полиции. Проводится проверка.

Ранее буйный посетитель сбежал из бара в Карелии, узнав о приближении росгвардейцев.