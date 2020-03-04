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04.03.2020 18:12

Петрозаводчанин обокрал юную посетительницу бара

Новости. Криминал
15:14, 05 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева
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Вневедомственная охрана задержала гражданина, подозреваемого в хищении, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В среду, 4 марта, поступил сигнал тревоги из охраняемого бара на улице Зеленой.

На месте сотрудники задержали 43-летнего петрозаводчанина, на которого указали работники заведения и одна из посетительниц, 20-летняя жительница Санкт-Петербурга.

Со слов девушки, мужчина взял у неё телефон и не вернул.

Злоумышленника передали полиции.  Проводится проверка.

Ранее буйный посетитель сбежал из бара в Карелии, узнав о приближении росгвардейцев.

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