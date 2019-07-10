Петрозаводчанин обокрал магазин бытовой техники, пока продавец был на складе

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Мужчина украл с витрины два телефона, сообщили в МВД Карелии.
В отдел полиции обратились сотрудники магазина бытовой техники. Они заявили о краже двух мобильных телефонов из витрины в рабочее время. Ущерб составил более 21 тысячу рублей.
Сотрудниками уголовного розыска установлен ход событий. Продавец вышел из торгового зала на склад за товаром, необходимым другому покупателю, а в это время злоумышленник отжал стеклянную дверцу витрины и похитил два телефона.
Оперативники установили, что к совершению кражи причастен 45-летний петрозаводчанин. С его слов, он пришёл в магазин уже задумав хищение и, дождавшись удобного момента, совершил его. Телефоны он сбыл, деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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