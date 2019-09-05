Петрозаводчанин обокрал придорожное кафе по пути домой

Полицейские раскрыли кражу из придорожного кафе раскрыта в Олонецком районе, сообщает МВД Карелии.

По версии следствия, 27-летний житель Петрозаводска, возвращаясь в Карелию, зашел в придорожное кафе, сделал заказ, а когда официантка покинула зал, забрал из кассы более 28 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого подозреваемого. По динформации полицейских, он причастен к ряду иных преступлений.

В настоящее время мужчина арестован.