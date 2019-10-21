Петрозаводчанин обокрал сестру ради спиртного

В полицию с заявлением о краже обратилась горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из ее квартиры кто-то похитил фотоаппарат. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 34-летнего подозреваемого – брата заявительницы. Он вместе с матерью и сестрой проживает в одной квартире. Мужчина украл фотоаппарат родственницы, чтобы заработать денег на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.