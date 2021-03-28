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28.03.2021 19:00

Петрозаводчанин обокрал сожительницу после примирения

Новости. Криминал
11:40, 29 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак
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В Петрозаводске мужчина обокрал сожительницу, после того как она уснула, помирившись и выпив с ним, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску поступило заявление от 53-летней гражданки. Она обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 6 тысяч рублей: сообщения о списаниях поступили на телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению денег причастен бывший гражданский супруг заявительницы. Ранее судимый 45-летний подозреваемый дал признательные показания.

Как выяснилось, в один из дней он пришел в квартиру потерпевшей, чтобы забрать свои вещи. Между бывшими сожителями завязалась беседа, не обошлось без спиртного. В итоге хозяйка заснула, а гость воспользовался ее телефоном.

Изменив настройки удаленного доступа к счёту женщины, он отправился по магазинам тратить ее сбережения.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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