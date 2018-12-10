Петрозаводчанин обокрал спящего в грузовике мужчину

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В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.
Заявитель пояснил, что сел послушать музыку в свой припаркованный у дома автомобиль и уснул, а когда проснулся - обнаружил пропажу телефона стоимостью в 25 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого, 47-летнего ранее несудимого горожанина. В ту ночь мужчина возвращался домой и увидел незакрытую дверь в грузовом автомобиле. Гражданин заглянул в салон и обнаружил спящего мужчину.
По версии полицейских, он похитил оставленный на панели приборов мобильный телефон, после чего скрылся. Впоследствии петрозаводчанин стал пользоваться похищенным.
На мужчину завели уголовное дело.
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