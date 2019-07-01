Петрозаводчанин обокрал ветклинику по особой схеме

Мужчину уже не раз судили за кражи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступил звонок из ветеринарной клиники. При пересчете выручки была замечена недостача. Также девушка рассказала, что слышала, как кто-то заходил, пока она в подсобном помещении занималась с питомцем одного из клиентов. Вскоре полицейским передали и записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 30-летнего петрозаводчанина. Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Как рассказал сам подозреваемый, и в этот раз он не стал отступать от привычной схемы незаконного заработка. Проходя по одному из ТЦ, он заметил, что в помещении ветклиники никого нет. Когда подозреваемый зашел, над дверью прозвенел колокольчик, но и тогда никто из работников не появился. Тогда петрозаводчанин открыл кассу и похитил 6,7 тысяч рублей. Мужчина умышленно взял не всю сумму, чтобы кража не была столь очевидной. Похищенное он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.