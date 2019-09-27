Петрозаводчанин обокрал водителя во время разгрузки продуктов

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже телефона из салона автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Днем 25 сентября на ул. Ведлозерской водитель–экспедитор одной из торговых точек осуществлял разгрузку продуктов в магазин. Во время работы мужчина оставил салон автомобиля открытым.



Сев в автомобиль, он обнаружил, что из салона пропал телефон. Ущерб превысил 3 тысячи рублей.

Сотрудники ДПС задержали 40-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело.