Петрозаводчанин обокрал водителя во время разгрузки продуктов

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже телефона из салона автомобиля, сообщили в МВД Карелии.
Днем 25 сентября на ул. Ведлозерской водитель–экспедитор одной из торговых точек осуществлял разгрузку продуктов в магазин. Во время работы мужчина оставил салон автомобиля открытым.
Сев в автомобиль, он обнаружил, что из салона пропал телефон. Ущерб превысил 3 тысячи рублей.
Сотрудники ДПС задержали 40-летнего местного жителя.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.09.2019, 18:18
26.09.2019, 10:28
21.09.2019, 13:40
26.09.2019, 12:18
20.09.2019, 07:25
Аналитика
Сегодня 12:16
Капитал
Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".
Сегодня 09:13
26.09.2019 11:19
26.09.2019 10:17
25.09.2019 15:53
Чтиво
26.09.2019 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.09.2019 16:02
25.09.2019 11:34
24.09.2019 15:51
Медиа
Сегодня 12:04
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии