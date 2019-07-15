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Новости. Криминал
11:28, 15 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Петрозаводчанин оформил заем по чужому паспорту

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Мужчина оформил заем через интернет, пока подруга выходила из комнаты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились представители микрофинансовой организации. Одна из жительниц карельской столицы оформила заем, но за 4 месяца не внесла ни одного платежа.

Правоохранителям женщина рассказала, что ей приходили смс-уведомления с напоминанием о выплатах, но она не придавала им значения, так как заем не брала.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 28-летнего друга петрозаводчанки. Он рассказал, что как-то раз был в гостях у знакомой. Когда та отлучилась в другую комнату, он воспользовался ее компьютером и через Интернет оформил на ее имя договор, введя данные паспорта женщины.

На мобильный телефон горожанки поступали сообщения для подтверждения операций, но он их удалил.

Незаконно полученные 7 тысяч рублей подозреваемый потратил на личные нужды и не планировал их возвращать.

Через некоторое время его поместили под стражу за ранее совершенное преступление.

В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2019-07-15 11:41:07
Если друг оказался вдруг...(с) Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе, кто ты. Ещё древние говорили.
Гость
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