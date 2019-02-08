Петрозаводчанин оплатил кредит украденными в аптеке деньгами

Ночью на Ключевой мужчина ограбил аптеку, сообщили в МВД Карелии.

Ночью некто пробрался в аптеку, расположенную в петрозаводском микрорайоне Ключевая. Утром владельцы обнаружили разбитую дверь и открытый сейф, из которого исчезли 53 тысячи рублей. Была вызвана полиция.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 44-летнего ранее судимого горожанина.

По версии следствия, петрозаводчанин отправился на кражу на личном авто - он разбил стекло входной двери (датчики сигнализации не сработали), проник в аптеку, но лекарствами не интересовался. В подсобном помещении он обнаружил сейф, открыл его с помощью оригинального ключа, оставленного работниками на столе, и похитил деньги.

Подозреваемый в краже мужчина на похищенные деньги погасил долги, в том числе по кредиту. За незаконное решение материальных проблем ему грозит до пяти лет лишения свободы.