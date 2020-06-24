Петрозаводчанин "оседлал" приятеля ради кражи

В полицию от организации поступило заявление о хищении, сообщили в МВД Карелии.
Неизвестный похитил камеру видеонаблюдения, сорвав ее с торгового павильона в Петрозаводске.
Оперативники установили личность 22-летнего подозреваемого. Он пояснил, что совершил это из хулиганских побуждений. Горожанин возвращался из магазина, заметил видеокамеру и попросил своего товарища поднять его на плечи. Так он сорвал камеру и убрал ее в карман. А по возвращению домой выбросил краденое в мусорное ведро.
Ущерб составил около пяти тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Карелии, укравший велосипед, не смог объяснить полицейским, как так получилось.
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