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Житель Карелии, укравший велосипед, не смог объяснить полицейским, как так получилось

Новости. Криминал
09:48, 23 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
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В Костомукше по горячим следам задержан подозреваемый в краже велосипеда, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

От поступления ориентировки дежурным нарядам до задержания злоумышленника не прошло и десяти минут.

Получив информацию о том, что от дома на улице Ленина похищен велосипед, сотрудники Костомукшского отдела вневедомственной охраны приступили к отработке территории.

Ими был замечен мужчина, схожий по описанию с подозреваемым. Велосипед был при нём.

Пояснить, кому принадлежит транспортное средство и как оно попало ему в руки, мужчина не смог.

Он был задержан, на место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Устанавливается ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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