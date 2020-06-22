Житель Карелии, укравший велосипед, не смог объяснить полицейским, как так получилось

В Костомукше по горячим следам задержан подозреваемый в краже велосипеда, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

От поступления ориентировки дежурным нарядам до задержания злоумышленника не прошло и десяти минут.

Получив информацию о том, что от дома на улице Ленина похищен велосипед, сотрудники Костомукшского отдела вневедомственной охраны приступили к отработке территории.

Ими был замечен мужчина, схожий по описанию с подозреваемым. Велосипед был при нём.

Пояснить, кому принадлежит транспортное средство и как оно попало ему в руки, мужчина не смог.

Он был задержан, на место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Устанавливается ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.