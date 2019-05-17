Петрозаводчанин оставил книжный магазин без выручки

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Мужчина проник в подсобку и украл 45 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился директор одного из книжных магазинов в центре города. Он сообщил, что из подсобного помещения похищена выручка – 45 тысяч рублей.
Заявитель пояснил, что в конце рабочего дня пересчитал выручку, убрал в стол и на несколько минут вышел переговорить с продавцом. По возвращении обнаружил пропажу денег.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 31-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, мужчина проник в подсобку и похитил деньги, после чего скрылся. "Заработок" он потратил алкоголь и развлечения.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.
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