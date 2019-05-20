Петрозаводчанин оставил пенсионера без одежды и еды

Мужчина ударил пенсионера на улице и украл пакет с едой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 61-летний житель Древлянки и рассказал, что на него напали на улице. Заявитель пояснил, что днём около дома к нему подбежал незнакомец, толкнул, ударил и вырвал из рук пакет с продуктами и одеждой.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 49-летнего петрозаводчанина. Он дал признательные показания и пояснил, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения.

Заметив гражданина с пакетом, он подумал, что в нём может быть что-то ценное и похитил его. Как потом выяснилось, добычей фигуранта оказались яблоки, хлеб, колбаса и одежда заявителя.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.