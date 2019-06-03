Петрозаводчанин отоварился в интернет-магазине за счет пенсионерки

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Мужчина украл деньги со счета женщины, сообщили в МВД Карелии.
Жительница Петрозаводска пенсионного возраста в очередной раз пытаясь погасить платеж по кредиту столкнулась с неожиданностью. На ее банковском счете не хватало более 10 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска восстановили ход событий. Однажды женщина оказалась в компании, где был в том числе ранее не судимый 30-летний петрозаводчанин.
По версии следствия, он с помощью карты потерпевшей оплатил покупки на популярной интернет-площадке. Мужчина приобрел компьютерную электронику, зарядное устройство пользуясь тем, что для оплаты товаров требовались лишь данные карты.
Возбуждено уголовное дело.
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