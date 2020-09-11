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Петрозаводчанин почтой выслал свой гаджет мошеннику

Новости. Криминал
13:41, 12 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Донат Сорокин
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В полицию обратился 38-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал новую историю обмана в сети.

Он искал запасную часть для своего мобильного телефона на интернет-площадке объявлений. Найдя необходимую вещь, петрозаводчанин связался с продавцом. По телефону они обсудили детали сделки, покупатель решил приобрести и другие запчасти. А автор объявления предложил отремонтировать его телефон. Тогда житель карельской столицы перевел мужчине около 10 тысяч рублей за материалы и работу, а также отправил почтой свой телефон в Санкт-Петербург. Через некоторое время он связался с получателем. Тот пояснил, что вскоре вышлет телефон и заказанные запчасти. Но посылку так и не отправил, и перестал выходить на связь.

Полиция Карелии предупреждает: не верьте на слово незнакомцам. Не передавайте свои средства и имущество посторонним. Помните, что нет никаких гарантий, что вам их вернут.

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