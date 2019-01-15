Петрозаводчанин подарил другу на Новый год краденый телефон

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В полицию Петрозаводска обратился 30-летний горожанин с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что в новогоднюю ночь похитили его телефон. Заявитель пояснил, что у него в квартире была большая компания знакомых, а когда все разошлись, хозяин обнаружил пропажу гаджета.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 37-летнего жителя Петрозаводска. По версии правоохранителей, он похитил телефон, когда хозяин задремал. Затем мужчина подарил его своему другу на Новый год.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В настоящее время похищенный гаджет изъят и возвращен владельцу.
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