Петрозаводчанин поджег мусор в квартире

В Петрозаводске за сутки произошло два пожара, сообщает городская ЕДДС.

В понедельник в единую-диспетчерскую службу из городской полиции поступило уведомление о пожаре в жилом доме на улице Ведлозерской. Причиной возгорания стал поджог мусора. Ущерб устанавливается.

В тот же день произошел пожар на открытой территории на улице Лососинской. Также горел мусор на площади 50 кв. метров. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.