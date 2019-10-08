Петрозаводчанин погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце (ВИДЕО)

Инцидент произошел ранним утром 8 октября в Череповце, сообщили в Следкоме по Вологодской области.

Проводится проверка обстоятельств гибели мужчины на улице Моченкова в городе Череповце.

По данным следствия, около 5.00 37-летний петрозаводчанин погиб при попытке вскрыть банкомат с использованием газового оборудования.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.



На месте происшествия проводятся неотложные следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.