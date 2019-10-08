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Новости. Происшествия
10:25, 08 Октября 2019

Петрозаводчанин погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце (ВИДЕО)

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Инцидент произошел ранним утром 8 октября в Череповце, сообщили в Следкоме по Вологодской области.

Проводится проверка обстоятельств гибели мужчины на улице Моченкова в городе Череповце.

По данным следствия, около 5.00 37-летний петрозаводчанин погиб при попытке вскрыть банкомат с использованием газового оборудования.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия проводятся неотложные следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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Копатыч
2019-10-08 11:20:35
Очередной капюшонообразный дебил.
Вася
2019-10-08 10:53:31
Устроился бы на работу,можно за месяц тыщ 20 заработать.
Беня
2019-10-08 10:48:17
Этот минер сломался, несите следующего...
ppppp
2019-10-08 10:46:08
Предлагаю номинировать петрозаводчанина на премию Дарвина.
ppppp
2019-10-08 10:37:43
Не жалко. Другим наука будет. Не зарься на чужое.
Вася
2019-10-08 11:10:29
ppppp, Дорогой Автор вы наверное забыли что в России вся таблица менделеева а народ русский работая просто нищий Так как трудолюбивый наш президент с утра до вечера думает о народе со своими алигархами Он очень подумал о образовании о пенсиях о здрав охранении о налогах о зарплатах о ЖКХ просто душка
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