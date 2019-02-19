Петрозаводчанин получил более 2 лет колонии за смертельное ДТП

Пьяный водитель в сентябре сбил велосипедиста в Шуньге, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, авария произошла 22 сентября в 21.30 в Шуньге Медвежьегорского района. Пьяный водитель совершил наезд на двигавшегося по обочине дороги в попутном направлении 48-летнего велосипедиста.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 3 года.

Также были удовлетворены гражданские иски родственников погибшего о возмещении имущественного ущерба и морального вреда на общую сумму более 833,9 тысячи рублей.

Приговор не вступил в законную силу.