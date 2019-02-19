Петрозаводчанин получил более 2 лет колонии за смертельное ДТП

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Пьяный водитель в сентябре сбил велосипедиста в Шуньге, сообщили в прокуратуре Карелии.
Напомним, авария произошла 22 сентября в 21.30 в Шуньге Медвежьегорского района. Пьяный водитель совершил наезд на двигавшегося по обочине дороги в попутном направлении 48-летнего велосипедиста.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Суд приговорил мужчину к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 3 года.
Также были удовлетворены гражданские иски родственников погибшего о возмещении имущественного ущерба и морального вреда на общую сумму более 833,9 тысячи рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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