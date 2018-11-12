Петрозаводчанин помогал другу искать телефон, который сам и украл

В Петрозаводске посетитель бара лишился дорогого мобильного телефона, сообщили в МВД Карелии.

В минувший понедельник в отдел полиции №2 в Петрозаводске обратился 27-летний горожанин. Заявитель сообщил, что кто-то похитил его мобильный телефон, когда он отдыхал с друзьями в одном из городских баров. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

На следующий день после кражи сотрудники уголовного розыска установили 20-летнего подозреваемого. Ранее судимый молодой человек, как оказалось, знаком с потерпевшим и в тот день был в баре вместе с ним. Более того, он даже помогал приятелю искать похищенный гаджет. По версии следствия, местный житель похитил телефон, забрав его со стола в то время, пока хозяин не видел. Впоследствии он сбыл похищенное имущество за 1,5 ты. рублей.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.