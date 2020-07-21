Петрозаводчанин "помылся" в сауне на 100 тысяч рублей

Житель Петрозаводска сходил в сауну, а после не досчитался 100 тысяч на карте, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №2 в Петрозаводске поступило заявление от 52-летнего гражданина. Он сообщил, что у него пропала кредитная карта, а впоследствии со счета исчезла крупная сумма.

Как выяснилось, пропажу заявитель обнаружил после того, как отдохнул с приятелями в сауне. События того дня он помнил смутно, но точно знал, что давал банковскую карту приятелю, чтобы тот рассчитался за услуги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 63-летнего подозреваемого. Установлено, что мужчина воспользовался удобной ситуацией и не вернул карту чрезмерно выпившему владельцу. Вместо этого он снял с нее около 100 тысяч рублей и несколько дней ни в чем себе не отказывал.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.