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Петрозаводчанин "помылся" в сауне на 100 тысяч рублей

Новости. Криминал
09:29, 22 Июля 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Житель Петрозаводска сходил в сауну, а после не досчитался 100 тысяч на карте, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №2 в Петрозаводске поступило заявление от 52-летнего гражданина. Он сообщил, что у него пропала кредитная карта, а впоследствии со счета исчезла крупная сумма.

Как выяснилось, пропажу заявитель обнаружил после того, как отдохнул с приятелями в сауне. События того дня он помнил смутно, но точно знал, что давал банковскую карту приятелю, чтобы тот рассчитался за услуги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 63-летнего подозреваемого. Установлено, что мужчина воспользовался удобной ситуацией и не вернул карту чрезмерно выпившему владельцу. Вместо этого он снял с нее около 100 тысяч рублей и несколько дней ни в чем себе не отказывал.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-22 09:38:12
Развели рассадники "притоны", "малины", "шалманы" "секс шопы" назвали новомодно, и думают шо честной народ не в курсе чем вы там промышляете, потом с наглыми рожами на региональном тв за вирусы вещаете.
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