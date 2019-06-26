Петрозаводчанин попал в больницу после пожара на балконе

Инцидент произошел 25 июня на улице Краснофлотской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 15.50 на ул. Краснофлотской, 37 произошел пожар в жилом доме. В результате повреждена обшивка балкона на площади 2 кв. м.



Пострадал 19-летний мужчина, проживающий по данному адресу. Госпитализирован в БСМП.



Причина, виновный, ущерб устанавливаются.